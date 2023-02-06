القاضي منصور تنحّى اليوم عن "ملف النافعة"... اليكم التفاصيل

القاضي منصور تنحّى اليوم عن "ملف النافعة"... اليكم التفاصيل

افادت معلومات الـLBCI أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور تنحّى اليوم عن "ملف النافعة" وذلك على خلفية صدور قرار محكمة التمييز الذي صدّق قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي فسخت قرار منصور بإبطال محاضر التحقيقات التي اجرتها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب مع المدير العام لهيئة ادارة السير هدى سلوم, وذلك بسبب توقيعها منفردة على محضر تحقيق وتنظيمها محاضر تحقيق على جهاز الكمبيوتر دون حضور كاتب ودون توقيع المدعى عليهم ما اعتبره منصور مخالف لأبسط قواعد معايير العدالة الدولية وشرعة حقوق الإنسان.



هذا وأكّدت مصادر متابعة للملف ان وكيل سلوم المحامي مروان ضاهر يتّجه، في حال نقل الملف الى قاضي تحقيق ينسق "بالشاردة والواردة" مع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وهي خصم بالملف، الى تقديم طلب ردّ قبل مباشرة اي اجراء بهذا الملف، كي لا يكون الملف امام قاض لديه موقف مسبق غير موضوعي تجاه القضية.