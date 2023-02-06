مركز بحنس: هزة جديدة في تركيا بقوة 7،7 درجات شعر بها سكان لبنان..

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه عند الساعة 12:24 من بعد الظهر حصلت هزة جديدة في تركيا بقوة 7،7 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان لبنان.



وأشار المركز الى ان ارتدادات الهزة الأولى ستستمر لأيام عدة ولكن بدرجات اقل.