وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بعد حدوث الهزة الأرضية والتحذير من هزات ارتدادية جديدة، ومع تطور الأحوال المناخية السائدة في لبنان واشتداد العاصفة "إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة كافة، يوم غد الثلاثاء ويوم بعد غد الأربعاء ريثما تنجلي العاصفة ويتبين وضع الطرق، وخشية تشكل الجليد وحدوث حوادث إنزلاق، وحرصا على سلامة الطلاب والتلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية".