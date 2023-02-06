تفاصيل بشأن الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي حول لبنان...

تفاصيل بشأن الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي حول لبنان...

علمت الـ LBCI بعض التفاصيل بشأن الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي بشأن لبنان، وتبين التالي:



- عن الجهة الفرنسية يشارك كل من آن غوغين مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية وباتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط

- باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ترأس الجانب الاميركي

- المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا يترأس الوفد السعودي

- محمد الخليفي مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الاقليمية يرأس الجانب القطري

- سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف يشارك عن الجانب المصري