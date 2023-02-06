المدير العام للتربية: لمعاينة مباني المدارس والثانويات الرسمية بعد الهزة الأرضية

المدير العام للتربية: لمعاينة مباني المدارس والثانويات الرسمية بعد الهزة الأرضية

كلف المدير العام للتربية عماد الأشقر مديري التعليم الأساسي والثانوي ورؤساء المناطق التربوية في المحافظات والمسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة، بالتعاون مع البلديات ومع الهيئة العليا للإغاثة ونقابة المهندسين، معاينة مباني المدارس والثانويات الرسمية بعد حدوث الهزة الأرضية.



وأشار في حال وجود أي تصدع أو تشقق إلى ضرورة إبلاغ الوزارة لاتخاذ التدابير اللازمة، حرصًا على سلامة المدارس وتلامذتها وهيئاتها التعليمية والإدارية.