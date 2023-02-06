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إدارة مرفأ بيروت: للإبلاغ فورًا عن أي خلل أو ضرر أو عطل يمكن أن يكون قد حصل من جراء الهزة العنيفة

إدارة مرفأ بيروت: للإبلاغ فورًا عن أي خلل أو ضرر أو عطل يمكن أن يكون قد حصل من جراء الهزة العنيفة

دعت إدارة مرفأ بيروت كل من يعنيهم الأمر في المرفأ إلى إجراء مسح ميداني فوري للغرف والمكاتب والمساحات التي يشغلوها وإبلاغ اللجنة المكلفة مسح الأضرار أو إدارة الصيانة فورًا عن أي خلل أو ضرر أو عطل يمكن أن يكون قد حصل من جراء الهزة العنيفة التي تعرض لها لبنان فجر السادس من شباط ٢٠٢٣ والهزات الإرتدادية.



كما شددت الإدارة على ضرورة الإبتعاد فورًا عن أي حائط، سقف، إنهيار، تشقق، خسف أرضي وكل ما قد يشكل خطرًا أو ضررًا مباشرًا أو غير مباشر والتقيد بشروط السلامة الوقائية وتحمل المسؤولية كل فيما خص عمله.

