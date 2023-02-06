الخارجية عزت بضحايا زلزال سوريا وأبدت إستعداد لبنان لتقديم يد العون والمساعدة

الخارجية عزت بضحايا زلزال سوريا وأبدت إستعداد لبنان لتقديم يد العون والمساعدة



أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن عميق تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حيال الكارثة التي سببها الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا مخلفًا مئات الضحايا وعددًا كبيرًا من المصابين، إضافة إلى انهيار وتصدع مئات الأبنية السكنية.



كما تقدمت بأحر التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ومبدية إستعداد لبنان لتقديم يد العون والمساعدة.