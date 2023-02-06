عطلة الصحافة في عيد مار مارون وذكرى الرئيس الحريري

حددت نقابة الصحافة عطلة الصحافة لمناسبة عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقالت في بيان :" لمناسبة عيد مار مارون الموافق يوم الخميس 9 شباط 2023 يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم .

كما يتوقف العمل في الصحف يوم الثلثاء 14 شباط 2023 في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".