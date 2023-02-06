معلومات للـLBCI: فريق من فوج إطفاء بيروت مؤلف من ١٢ عنصرًا سيتوّجه الى تركيا بعد ظهر اليوم للمساعدة في أعمال الإغاثة

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