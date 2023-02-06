كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا كإجراء "احترازي" بعد الزلزالين

خبر غير دقيق متداول عن خشية وقوع زلزال في لبنان... "لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوثه"

خبر غير دقيق متداول عن خشية وقوع زلزال في لبنان... "لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوثه"

معلومات للـLBCI: فريق من فوج إطفاء بيروت مؤلف من ١٢ عنصرًا سيتوّجه الى تركيا بعد ظهر اليوم للمساعدة في أعمال الإغاثة