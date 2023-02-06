جعجع: نحن أمام مسرحية لحزب الله

جعجع: نحن أمام مسرحية لحزب الله

اعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد الإجتماع الطارئ في معراب ان حزب الله لم يتخل في أي لحظة عن مرشحه لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية ومشاورته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم تأت بنتيجة.



واضاف جعجع: "نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى".