مكاري بعد جلسة الحكومة: سيكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل ومبلغ مماثل للتربية

مكاري بعد جلسة الحكومة: سيكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوة مقررات جلسة حكومة تصريف الأعمال، تأجيل بحث مجلس الوزراء في بند الإنتخابات البلدية.



وأشار إلى أنّه "ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل، كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية".



وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، قد قال عقب انتهاء الجلسة الحكومية: "كان هناك حرص من قبل جميع الوزراء على استمرار العام الدراسي، وخصصنا مبالغ للتعويض عن الخسائر على الاساتذة".