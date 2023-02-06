الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيانًا قال فيه " تقفل دور الحضانة الخاصة كافة، يومي الثلثاء والاربعاء ٧ و ٨ شباط، بسبب الهزة الأرضية، التي حصلت فجر اليوم، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلا عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة في لبنان. وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال والحاضنات".