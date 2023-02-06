الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية
أخبار لبنان
2023-02-06 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيانًا قال فيه " تقفل دور الحضانة الخاصة كافة، يومي الثلثاء والاربعاء ٧ و ٨ شباط، بسبب الهزة الأرضية، التي حصلت فجر اليوم، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلا عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة في لبنان. وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال والحاضنات".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الصحة
دور الحضانة
الأحوال المناخية
التالي
7 محاضر ضبط بأصحاب مولدات مخالفة في النبطية
الجيش: 20 عنصرًا من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:56
الصحة: 146 إصابة بكورونا وحالة واحدة وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
أخبار لبنان
13:56
الصحة: 146 إصابة بكورونا وحالة واحدة وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
0
أخبار دولية
2023-02-05
الإفراج عن طبيب من منظمة الصحة العالمية خطف الشهر الماضي في مالي
أخبار دولية
2023-02-05
الإفراج عن طبيب من منظمة الصحة العالمية خطف الشهر الماضي في مالي
0
أخبار لبنان
2023-02-04
وزارة الصحة: 161 إصابة جديدة بكورونا وصفر إصابات بالكوليرا
أخبار لبنان
2023-02-04
وزارة الصحة: 161 إصابة جديدة بكورونا وصفر إصابات بالكوليرا
0
أخبار سياسية
2023-02-04
وزير الصحة للـLBCI: لا رفع للدعم عن أدوية الامراض السرطانية ولا زيادة بالاسعار لأن الدعم سيبقى على الـ ١٥٠٠
أخبار سياسية
2023-02-04
وزير الصحة للـLBCI: لا رفع للدعم عن أدوية الامراض السرطانية ولا زيادة بالاسعار لأن الدعم سيبقى على الـ ١٥٠٠
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:22
ميقاتي اتصل برئيس مجلس الوزراء السوري متضامنا بعد الزلزال المدمر
أخبار لبنان
11:22
ميقاتي اتصل برئيس مجلس الوزراء السوري متضامنا بعد الزلزال المدمر
0
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
0
أخبار لبنان
10:19
وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي في عين التنية: السعي لتنمية العلاقات لا سيما عى مستوى الإستثمار
أخبار لبنان
10:19
وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي في عين التنية: السعي لتنمية العلاقات لا سيما عى مستوى الإستثمار
0
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
0
رياضة
2023-02-03
مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
2023-02-03
مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
آخر الأخبار
2023-01-30
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان
آخر الأخبار
2023-01-30
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان
0
خبر كاذب
02:22
ما صحة الكلام عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم؟
خبر كاذب
02:22
ما صحة الكلام عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:34
اليكم تفاصيل بشأن الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي حول لبنان…
أخبار لبنان
08:34
اليكم تفاصيل بشأن الوفود المشاركة في اللقاء الخماسي حول لبنان…
0
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
0
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
0
أخبار لبنان
07:35
مكاري بعد جلسة الحكومة: سيكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل ومبلغ مماثل للتربية
أخبار لبنان
07:35
مكاري بعد جلسة الحكومة: سيكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل ومبلغ مماثل للتربية
0
أخبار لبنان
07:23
جعجع: نحن أمام مسرحية لحزب الله
أخبار لبنان
07:23
جعجع: نحن أمام مسرحية لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
06:53
التردادت الزلزالية من الممكن أن تستمرّ من أسبوع الى 10 أيام.. ماذا قالت المتخصصّة بالجيوفيزاء لمى عيناتي للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
06:53
التردادت الزلزالية من الممكن أن تستمرّ من أسبوع الى 10 أيام.. ماذا قالت المتخصصّة بالجيوفيزاء لمى عيناتي للـLBCI؟
0
أخبار دولية
06:43
مأساة ورعب في تركيا وسوريا اثر زلزال تأثر به لبنان وقبرص
أخبار دولية
06:43
مأساة ورعب في تركيا وسوريا اثر زلزال تأثر به لبنان وقبرص
0
أخبار لبنان
04:41
وفد اللقاء الديمقراطي من دار الفتوى: الخارج ينتظر المسؤولية اللبنانية
أخبار لبنان
04:41
وفد اللقاء الديمقراطي من دار الفتوى: الخارج ينتظر المسؤولية اللبنانية
0
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
2
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
3
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
4
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
5
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
6
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
7
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
8
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store