ارجاء جلسة فرعية الأشغال والطاقة المقررة غدا الى موعد يحدد لاحقا

تأجلت جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة متابعة موضوع الخطوات المطلوبة لحماية الصوامع الجنوبية من إهراءات المرفأ وإزالة الحبوب من داخلها، التي كانت مقرّرة نهار غد الثلاثاء الواقع فيه 7/2/2023 إلى موعد يحدد لاحقاً.