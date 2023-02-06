المفتي قبلان ناشد كل من لديه "نخوة إنسانية" المسارعة لتقديم أكبر مساعدة ممكنة لتركيا وسوريا

أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه "بعد التوسل لله تعالى والتعزية لناسنا وأهلنا في تركيا وسوريا ولبنان وباقي الدول التي ضربها زلزال الشرق الأوسط، أناشد القوى السياسية في لبنان إغاثة هذا البلد المنهك والإتفاق على رئيس مصالح وطنية سريعا، لأن البلد والمنطقة على كف زلزال، ولولا لطف الله تعالى لكان لبنان بخبر كان، فأغيثوا شعب هذا البلد قبل فوات الأوان، ونناشد الدول العربية والإسلامية وكل من لديه نخوة إنسانية المسارعة لتقديم أكبر مساعدة ممكنة لتركيا وسوريا عل الله يعيد جمع هذه البلاد بعدما فرقتها سياسة ما وراء البحار، وإذا كان من ضرورة للتذكير أقول: تذكروا أن الله أكبر من كل شيء، والغربة عن الله انتحار".