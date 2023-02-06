وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي في عين التنية: السعي لتنمية العلاقات لا سيما عى مستوى الإستثمار

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري،في مقر عين التينة، مع وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال، في أجواء عمل وأنشطة المجلس وبرامج عمله المستقبلية.



وأكد صقال أهمية العلاقات اللبنانية الكويتية خصوصاً على المستوى الإقتصادي، مشددا على سعي المجلس لتنمية هذه العلاقات لا سيما عى مستوى الإستثمار وزيادة التبادل التجاري البيني والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأكد وجود الكثير من الفرص التي سيعمل المجلس عليها.



ورحب بري من جهته بإنشاء المجلس الذي من شأنه تفعيل التعاون الإقتصادي الثنائي مع دولة الكويت الشقيقة التي تُعتبر من بين أبرز الداعمين تاريخياً للبنان الى جانب الدول الخليجية، مبدياً إستعداده للوقوف الى جانب المجلس ودعمه للوصول الى الأهداف المرجوة.



وضم الوفد الى جانب صقال كل من حسين بطل وحسن درغام وجو حاتم وهادي سوبره والفونس ديب.