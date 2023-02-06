ميقاتي اتصل برئيس مجلس الوزراء السوري متضامنا بعد الزلزال المدمر

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس متضامنا بعد الزلزال المدمر الذي اصاب مناطق سورية وتسبب بسقوط ضحايا واضرار.كما قدم له تعازيه بالضحايا الذين سقطوا، ومنهم افراد من عائلته.وابلغ الرئيس ميقاتي نظيره السوري وضع الامكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة جهود الاغاثة الجارية.وقد كلف رئيس الحكومة وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية متابعة الملف وتقديم ما يلزم.