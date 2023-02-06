حميه لوزير الصحة السوري: لبنان إلى جانب سوريا

حمية يستقبل وزير الصحة السوري في المطار

من المطار، أكد وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية خلال استقباله وزير الصحة السوري وقوف لبنان الى جانب سوريا.