الفريق اللبناني المؤلف من عناصر في فوج الهندسة في الجيش اللبناني وفي الصليب الاحمر وفوج اطفاء بيروت يستعد للانطلاق الى اضنة للمساعدة في اعمال الاغاثة

أخبار لبنان مشاهدات عالية شارك