الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض: في حال عدم زيادة التغذية اعتبارا من منتصف شباط لا تحملوني المسؤولية بمفردي

أخبار لبنان
2023-02-06 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض: في حال عدم زيادة التغذية اعتبارا من منتصف شباط لا تحملوني المسؤولية بمفردي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
فياض: في حال عدم زيادة التغذية اعتبارا من منتصف شباط لا تحملوني المسؤولية بمفردي

فياض: ما تبلغته من البنك الدولي في لبنان يختلف عما تبلّغه بو صعب من البنك الدولي

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ان "مشكلتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغدية، الأولى تأمين الأموال من مصرف لبنان"، مؤكداً أن "المطلوب دخول الفيول الى المعامل، في حين أن نصف الكمية عالق في البحر، وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال. أما المشكلة الثانية فهي تنتظر أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، والتي تضم وزارات الداخلية والدفاع والعدل".

وقال فياض في حديث لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني": "طلبنا اجتماعا للجنة لنكرس الدخول في المرحلة الثانية، فيجب أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطة. وعندما يتحقق هذان الشرطان يفترض أن تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف شباط وإذا لم يحصل ذلك فلا تحملوني المسؤولية بمفردي"، مشيراً الى أن " فكرتنا ما زالت أن نسير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة".

وردا على ما سمعه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من البنك الدولي حول تجميد القرض للطاقة إلى ما بعد انجاز الإصلاحات، أجاب: "ليس هذا ما تبلغته من فريق البنك الدولي في لبنان. ربما هناك نوع من سوء التفاهم".

ولفت إلى أن "البنك الدولي في لبنان كان أبدى تراجعه عن النقطة،  التي كنا وصلنا اليها في الربيع الماضي، لكنه لم يقل إنه جمد المشروع"، وقال: "ما كان مطلوب منا أن نفعله فعلناه، فهناك أمور يجب أن يقوموا بها هم، ولا أدري ما هي".

وشدد على انه "يجب ألا ننسى موضوع قانون قيصر وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوريا".

وقال فياض: "أسعى لمعرفة ما سبب هذا التراجع من البنك الدولي، فيجب أن أسمع منهم أنهم جمدوا القرض ويجب أن أعرف السبب وماذا ينتظرون منا".

وأضاف: "عندما تحدثوا عن جدوى سياسية فما كان المقصود من ذلك. ربما هم يريدون تحركا رسميا على مستوى ملفات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي، وهذا ما لا أعرفه".

وكشف أن "المبعوث الفرنسي أوصل لنا رسالة باسم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدي فيها اهتمام فرنسا بإنجاح مبادرة الغاز المصري والكهرباء الاردنية وتمويلها عبر البنك الدولي. وهذا يتلاقى مع ما سمعته من فريق عمل آموس هوكستين. ولكن دوكين قام بجولة في مصر والأردن، وسمع من المسؤولين هناك اين يتعثر موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية. قمنا بما يجب أن نفعله في هذا الإطار، وسمع كلاما ايجابيا من الوزراء المعنيين وسيزور الولايات المتحدة ليعرف أين العراقيل وسيبحث الأمر بين البنك الدولي والادارة الاميركية".  

وأضاف: "أبلغت دوكين بأننا نفذنا الشروط السابقة التي طلبوها وتتضمن تعيين مدقق الحسابات في كهرباء لبنان وانجاز العقود ووضع سياسة القطاع وتحديد أولويات الدفع. ورغم كل ذلك، كانوا قطعوا شوطا كبيرا، ثم تراجعوا إلى الوراء تراجع اهتمام البنك الدولي، ثم نما الاهتمام بالخريف. أما الأسباب بحسب رئيس البنك الدولي في المنطقة غهو أنهم يدرسون الجدوى السياسية من المشروع".

وتابع: "بالنسبة الى شرط اطلاق عمليات استدراج للراغبين في الانتساب الى الهيئة الناظمة، فكان هذا شرطا لاحقا للتمويل، وليس سابقا له. وحضرنا دراسة للهيئة الناظمة بناء على القانون ووضعنا الشروط اللازمة ونشرناها على موقع الوزارة".

وعن الملف النفطي، أوضح فياض أن "الحفر يبدأ في أيلول 2023، ثم تظهر النتائح بعد 3 أشهر. وعلى أساسه، يتبين إذا كان لدينا اكتشاف، وإذا كان حجمه مفيدا اقتصاديا"، وقال: "إن دخول قطر إينرجي إلى البلوك 9، إضافة إلى البلوك 4، يزيد من عامل الجذب لمستثمرين آخرين، وأبدت شركات من اميركا وغيرها اهتماما بهذا الموضوع، ولكن لن أذهب بالتفاؤل بعيدا، بانتظار ظهور اول اكتشاف. عندها، تزيد الحماسة للاستثمار".

وأبدى "رغبة لبنان في أن يرى استثمارات جديدة من دول عربية وخليحية في قطاع النفط"، متمنيا "أن نرى هذا الاهتمام من الدول العربية والأسرة الدولية في باقي البلوكات، لا سيما في ضوء الانجاز الذي تحقق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل بوساطة أميركية"، وقال: "بالتالي، أصبح الوضع مستقرا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبات بالامكان التعويل على الاستثمار في هذا القطاع الواعد عالميا، لا سيما بعد الحرب الروسية - الاوكرانية. وتبلغنا من قطر أيضا اهتماما بالاستثمار، ليس فقط في قطاع البترول، إنما كذلك في قطاع الطاقة المتجددة".

وعن المدة المتوقعة التي يحتاج إليها لبنان قبل بداية الاستفادة من عائدات الغاز، أوضح أن "الأمر يحتاج نظريا الى ما بين 4 و6 سنوات".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

وزير الطاقة

وليد فياض

الكهرباء

البنك الدولي

بو صعب

لبنان

LBCI التالي
بعد الهزة الارضية الكبيرة.. هل من خوف من تسونامي؟
بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-02-02

معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-29

وزير الطاقة: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-29

وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل

LBCI
أخبار لبنان
16:00

بو صعب: في كل الاجتماعات في واشنطن كانت الأولوية لمصلحة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:56

اليكم حجم التداول على منصة Sayrafa

LBCI
فيروس كورونا
14:04

وزارة الصحة: 150 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

LBCI
امن وقضاء
13:51

إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...

LBCI
رياضة
13:48

بعد تألّقه في بطولة دبي لكرة السلة... فريق الرياضي حطّ في بيروت

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2022-12-26

ابنا نادين الراسي يرفضان زيارتها في عيد الميلاد... فكيف علّقت في "ضوّي شموعن"؟

LBCI
آخر الأخبار
14:54

فاعور لـ"#عشرين_30": بالعام 2018 أجرت ادارة الاحصاء المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها مسحاً لأول مرة يصدر بعيّنة فيها حوالي 50 ألف وصدر عدد المقيمين 4 ملايين و800 ألف وعدد اللبنانيين كان 3 ملايين و862 الفاً

LBCI
أخبار دولية
11:57

بايدن يبدي "حزنه الكبير" إثر الزلزال في تركيا وسوريا ويعد بمساعدة أميركية

LBCI
اقتصاد
2023-01-20

وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
13:51

إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...

LBCI
رياضة
13:48

بعد تألّقه في بطولة دبي لكرة السلة... فريق الرياضي حطّ في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
13:44

في باريس إجتماع خماسي حول لبنان.. فهل خرج بخارطة طريق؟

LBCI
أخبار لبنان
13:40

بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا

LBCI
امن وقضاء
13:38

رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع

LBCI
أخبار لبنان
13:35

حميه لوزير الصحة السوري: لبنان إلى جانب سوريا

LBCI
امن وقضاء
13:32

فريق من المتخصصين يتوجه إلى تركيا لمساعدة السلطات التركية في عمليات البحث والانقاذ (فيديوهات)

LBCI
أخبار دولية
13:31

رقعة الزلزال التي شملت دول شرق المتوسط... ماذا في تداعياتها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
أخبار لبنان
06:13

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء

LBCI
اقتصاد
11:18

تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
05:34

هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت

LBCI
أخبار سياسية
12:05

جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..

LBCI
امن وقضاء
02:10

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
09:26

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر كاذب
04:00

عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة