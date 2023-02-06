بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا

بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا



كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب للـLBCI ان "لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا بسبب توقف الاتصالات في المنطقة".



وكانت وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق للـLBCI أن "اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا، ولا معلومات عن وضعهما، والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب".