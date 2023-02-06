اليكم حجم التداول على منصة Sayrafa

اليكم حجم التداول على منصة Sayrafa

أفاد مصرف لبنان في بيان، بأن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم (الاثنين) /22,000,000/$ اثنان وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن".