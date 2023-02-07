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افرام نفى مغالطات عن مداولات واشنطن: الاهتمام كان منكبا على كيفية التخفيف من وجع اللبنانيين
أخبار لبنان
2023-02-07 | 02:44
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افرام نفى مغالطات عن مداولات واشنطن: الاهتمام كان منكبا على كيفية التخفيف من وجع اللبنانيين
افرام نفى مغالطات عن مداولات واشنطن
نفى المكتب الإعلامي للنائب نعمة افرام "نفياً قاطعاً وجازماً ما يتم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة، ومنها ما أورده الإعلامي حسين أيوب في إطلالته مع الإعلامي جورج صليبي على قناة "الجديد" الأحد الفائت، وجاء فيه حرفيّاً أن "الوفد النيابي اللبناني إلى واشنطن سلّم مذكّرة إلى الكونغرس الأميركي توصي بفرض عقوبات على زملاء نواب لبنانيين وعلى المشمولين باستدعاءات القاضي طارق بيطار"، وأن "الوفد خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين حرّض على قيادة الجيش وعلى أسماء أخرى".
وأكد المكتب الإعلامي في بيان، أن "هذا الكلام وما يماثله من المنشور في غير وسائل إعلاميّة هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، وبعيد كل البعد من الحقيقة، ولا صلة له من قريب ولا من بعيد بوقائع أي من اللقاءات التي جمعت النائب نعمة افرام مع الوفد النيابي اللبناني والمسؤولين الأميركيين، أو خلال لقاءاته الخاصة. فالاهتمام كان منكبا على كيفية التخفيف من وجع اللبنانيين ومناقشة أفضل السبل للخروج من دائرة الانهيار والشروع بالنهوض، والتمني كان ليكون كبيرا ومرحبا به أوسع ترحيب، لو تم استيضاح النائب افرام مسبقا عما ذكر".
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