الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة

الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة

دعت وزارة الخارجية والمغتربين المواطنين اللبنانيين كافة الموجودين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة في كلا البلدين.



كما يمكن عند الضرورة والحالات الطارئة الإتصال على الأرقام التالية (واتس آب):



- سفارة لبنان في أنقرة:

00905059214848

00905386076547



- سفارة لبنان في دمشق:

00963994386172