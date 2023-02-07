إتحاد النقل الجوي: نضع أنفسنا متطوعين لتسهيل أعمال الإغاثة في سوريا

إتحاد النقل الجوي: نضع أنفسنا متطوعين لتسهيل أعمال الإغاثة في سوريا



أعلن إتحاد النقل الجوي في لبنان، "بإسم كل نقاباته والعاملين بقطاع الطيران والنقل والشحن الجوي، وضع أنفسهم متطوعين لتسهيل أعمال الإغاثة المتوجهة إلى الشقيقة سوريا عبر مطار بيروت وذلك على مدار الساعة."