وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ4.910.000 ل.ل

وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ4.910.000 ل.ل



حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بأربعة ملايين وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من غد الأربعاء ٨/٢/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٤/٢/٢٠٢٣ ضمنًا.



ولا يشمل السعر أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.