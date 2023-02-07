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مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم

أخبار لبنان
2023-02-07 | 03:48
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مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
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مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم

مارلين البراكس للـLBCI: كل لبنان معرّض للزلازل

أوضحت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء بلبنان مارلين البراكس أننا موجودون على فالق زلزالي ناشط أي أنه تاريخيا أوقع هزات مدمّرة.

وقالت البراكس في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "كل لبنان معرّض لأن الفوالق الزلزالية موجودة في البحر، في شرق لبنان وفي وسط لبنان". 

ولفتت الى أنه اذا حصلت هزّة أرضية قويّة فلا مكان آمناً بلبنان، "لا الجنوب ولا الشمال ولا الساحل ولا الشرق".

وذكرت أن الهزة القوية التي ضربت تركيا وسوريا تبعد 350 كلم عن الشمال اللبناني أي 550 كلم عن الجنوب اللبناني.

ورأت أن اللبنانيين تصرّفوا بشكل سليم عندما خرجوا الى الطرقات لحظة شعورهم بالهزة، قائلة: "اذا شعر المواطن بهزة وكان بإمكانه الخروج في خلال ثوان الى الطريق فلينزل الى الطريق ولكن اذا كان بمكان مرتفع ولا يمكنه الخروج بغضون ثوان الى الخارج، فيجب حماية نفسه لحين انتهاء الهزة، ولكن بجميع الأحوال يجب الخروج الى الطرقات بعد انتهاء الهزة". 

وشرحت أنه من الطبيعي حصول هزات إرتدادية بعد زلزال قوي ولكن يمكن العودة الى المنازل. وأكدت أن الإحتمال ضئيل بحصول هزّة أرضية أقوى من الهزة التي حصلت وبلغت 7،8 درجات. 

وكشفت البراكس أنه تم تسجيل أكثر من 250 هزة ارتدادية منذ الأمس حتى اليوم، ولكن المواطن في لبنان لم يشعر الا بـ3 أو 5 منها، لافتة الى أن الموجودين في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا شعروا بأغلب الهزات الارتدادية.

وأوضحت أن أغلب الـ250 هزة ارتدادية حصل في أول 12 ساعة، لافتة الى أن وتيرة الهزات الارتدادية انخفضت منذ مساء أمس حتى اليوم.

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