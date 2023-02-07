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حمية: فتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا وإعفائها من الرسوم
أخبار لبنان
2023-02-07 | 04:52
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حمية: فتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا وإعفائها من الرسوم
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حمية: فتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا وإعفائها من الرسوم
حمية: فتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا وإعفائها من الرسوم
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية صباح اليوم إجتماعًا في مبنى فوج الإطفاء في الكرنتينا مع البعثة اللبنانية التي ستتوجه إلى سوريا اليوم، في حضور ضباط وعناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والصليب الأحمر اللبناني، حيث تم تزويدها بالتوجيهات والمعلومات اللازمة، والإطلاع على التجهيزات اللوجستية كافة إستعدادًا لمشاركتها بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال.
وأعلن حمية أن "البعثة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للدفاع تضم عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، الصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى التنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص".
وأكد أن "سوريا هي بلد شقيق وما حصل بالأمس كان زلزالًا أليمًا جدًا أدى إلى خسائر في الأرواح".
وقال: "كما أشار الرئيس ميقاتي، من واجبنا الوقوف إلى جانب سوريا رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها على الصعد كافة"، معلنًا من مركز فوج إطفاء بيروت وبالتشاور مع ميقاتي أننا "اتخذنا قرارًا بفتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ خصوصًا تلك المتعلقة بمواجهة تدعيات الزلزال الذي حصل"، معتبرًا أن "قرارنا هذا جاء نتيجة بأن بعض الشركات تمتنع عن الرسو والهبوط في المرافئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها".
وأشار حمية إلى أنه "أجرى إتصالات مع عدد من شركات القطاع الخاص التي أبدت إستعدادها للمساهمة في عمليات رفع الأنقاض من خلال آليات توفرها لهذه الغاية، وسيتم التواصل بينها وبين المجلس الأعلى للدفاع والسفارة السورية لتنسيق الأعمال".
وختم قائلًا: "ما حصل في شمال سوريا كارثة إنسانية"، معتبرًا أن البعثة ذات الطابع الإنساني التي ستتوجه اليوم تمثل الشعب اللبناني الذي يقف مع سوريا في أصعب الظروف التي تمر بها".
بدوره، دعا المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى "التعاون والتنسيق بين الجميع والعمل كفريق واحد له طابع إنساني بحت يمثل الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أننا "سنبقى على تواصل مستمر مع البعثة".
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