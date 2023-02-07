ارجاء جلسة لجنة البيئة لعدم حضور الوزراء المعنيين

أرجأت لجنة البيئة النيابية جلستها التي كانت مقررة اليوم برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب قاسم هاشم وهاني قبيسي وسيمون ابي وميا، بسبب عدم حضور وزراء الزراعة والبيئة والاشغال العامة والنقل. واقتصر الحضور على ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية والبلديات.



وبعد المداولة والتشاوز، اتفق النواب على الابقاء على جدول الاعمال نفسه للنقاش في جلسة تحدد لاحقا.