ستريدا جعجع: لتاريخ اليوم مرشحنا هو ميشال معوض ومن واجباتنا حماية بكركي

شدد وفد الجمهورية القوية على أن لتاريخ اليوم مرشحهم لرئاسة الجمهورية هو ميشال معوض، وذلك بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.



ولفتت النائبة ستريدا جعجع إلى أن الوفد تمنى على الراعي مشاركته في الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، داعية من بكركي نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والمستقلين الى التعاون في موضوع انتخاب رئيس للوصول الى انتخاب رئيس سيادي انقاذي واصلاحي بأقرب وقت.



وأكدت جعجع أن بكركي هي منزلهم وهم لا يضعون أي شروط عليها، معتبرة أن من واجباتهم حماية بكركي.



وأوضحت جعجع قائلة :" يهمّنا أن يكون هناك آلية للقاء المسيحي في بكركي حفاظا على موقعها".