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دريان: دار الفتوى تتضامن مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك
أخبار لبنان
2023-02-07 | 05:54
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دريان: دار الفتوى تتضامن مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك
دريان: نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعبين التركي والسوري
أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عن ألمه وحزنه الشديدين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.
وقال المفتي دريان: "دار الفتوى تتضامن مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة التي أصابت أيضا الإنسانية جمعاء".
أضاف: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعبين التركي والسوري ولأسر وأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم في الزلزالين بالبلدين"، داعيا الله عز وجل أن يحفظ سوريا وتركيا وشعبيهما من كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وبتوجيه من مفتي الجمهورية، دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى إقامة صلاة الغائب عن أرواح ضحايا الزلزال الكارثي الذين قضوا في سوريا وتركيا بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، والتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء عن كل بلاد المسلمين والعالم.
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