تيمور جنبلاط بعد زيارته يوحنا العاشر: إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت مفتاح الحل للأزمة في لبنان

تيمور جنبلاط بعد زيارته يوحنا العاشر: إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت مفتاح الحل للأزمة في لبنان



إستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وفدًا من "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط في المقر البطريركي في البلمند، وضم الوفد النائب وائل أبو فاعور.



وبعد اللقاء، قدم جنبلاط التعازي بضحايا زلزال تركيا وسوريا مؤكدًا ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لأنه مفتاح الحل، مشددًا على أهمية الحوار والتواصل مع كل الأطراف السياسية والفاعليات الروحية.



وختم قائلًا: "مع هذه الأزمة الإقتصادية السياسية والمعيشية التي يمر فيها لبنان، نؤكد أهمية تطبيق إتفاق الطائف بكل معنى الكلمة".



وقد حضر اللقاء من الجانب البطريركي مدبر دير سيدة البلمند الأرشمندريت جورج يعقوب.