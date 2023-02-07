الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي

الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي



عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها المقررة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص للجنة النائب أشرف بيضون والأعضاء النواب.



وتابعت اللجنة عملها في درس إقتراح القانون الرامي إلى إستقلالية القضاء العدلي في ضوء ملاحظات وزير العدل.



ولم تتمكن اللجنة من متابعة جلستها بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة تحدد لاحقًا.