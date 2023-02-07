رسالة إلى منظمة الاونيسكو: لإدراج موقع جريمة 4 آب على قائمة التراث العالمي

وجهت الحملة التضامنية لحماية اهراءات مرفا بيروت رسالة الى المديرة العامة لمنظمة الاونيسكو أودري أزولاي تطلب فيها ادراج موقع جريمة 4 آب على قائمة التراث العالمي بهدف حشد المجتمع الدولي من أجل حماية هذا الموقع، مدعّمة طلبها بدراسة ووثائق تؤكد على القيمة الانسانية والرمزية والمعمارية الذي اكتسبه الموقع بعد مأساة انفجارالرابع من آب.



وتضمنت الوثائق مواقف صادرة عن العديد من المنظمات العلمية الدولية كمنظمة تراثنا العالمي OWH والأتحاد العالمي للمعماريين UIA واللجنة الدولية لتوثيق وحفظ معالم الحركة الحديثة Docomomo والمجلس العالمي للمعالم والمواقع ICOMOS والمركز الدولي لدراسة الحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها ICCROM-SHARJAH التي سبق وتبنَت وجهة نظر الحملة بضرورة حماية موقع اهراءات المرفأ، وهو الموقع الذي ابتلع رفاة العشرات من ضحايا المجزرة.