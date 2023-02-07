لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث: 70 عنصرا من الجيش والدفاع المدني وإطفاء بيروت والصليب الأحمر توجهوا إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع - لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في بيان، أنه "بنتيجة الفاجعة التي أصابت كلا من دولتي تركيا وسوريا، وتحقيقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في إطار التعاون الدولي والتزام لبنان المطلق تقديم المساعدة الإنسانية المتاحة للدول الصديقة، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، كُلف كل من وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل بإجراء التنسيق اللازم مع كل من السلطات والسفارات المعنية، حيث تولت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع التابعة لرئاسة مجلس الوزراء حشد وتوحيد الجهود بهدف تقديم المساعدة اللازمة والضرورية وتمَّ بذلك إرسال فريقين متخصصين في مجالي البحث والإنقاذ الى المناطق المنكوبة في كلا الدولتين، وضم كل فريق ما مجموعه 70 عنصراً متخصصاً من كل من الجيش اللبناني، الدفاع المدني، فوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر اللبناني".