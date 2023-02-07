اجتماع في المالية بحث في تعجيل تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية

اجتماع جمع وزيري المال والتربية

عُقد صباح اليوم اجتماع في وزارة المالية ضمّ الى جانب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، خُصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ما خصّ الجامعة اللبنانية وموضوع الأساتذة والمتعاقدين بما يكفل توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذه القرارات والانطلاق مجدداً في السنة الدراسية للتعليم العام والمهني وضمان استمرار السنة الجامعية في كلّياتها المختلفة.



وأوضح الحلبي أن لقاء اليوم مع الوزير الخليل جاء بعد لقاء أمس مع حاكم مصرف لبنان للغرض نفسه، وكان تجاوب بتعجيل تنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء.



وحضر الاجتماع المدير العام للمالية العامة جورج المعراوي ومستشار وزير التربية والتعليم العالي ماهر حسنية.