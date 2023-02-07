مولوي من بكركي: الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك

مولوي من بكركي: الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مؤتمر صحفي من بكركي، أن "الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك، بالرغم من الظروف الصعبة".



وقال: "وضعت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في تحضيرات الإنتخابات البلدية، وسأدعو في نيسان الهيئات الناخبة، وهذا الأمر ليس سياسيًا بل قانونيًا والناس بحاجة إلى المجالس البلدية، ونحن نحترم المواعيد الدستورية لتكون كل الإستحقاقات في وقتها".



وشدد مولوي على أنه "ليس لدي نية في تأجيل الإنتخابات البلدية، ولن أطرح هذا الأمر في مجلس الوزراء، ولست بحاجة إلى الإعتمادات قبل شهر نيسان".



وأوضح أنه "لا أتدخل في القضاء ولا أعطي رأيي بالقضاء"، مشيرًا إلى "أنني كنت بالسعودية من أجل أداء العمرة وكانت زيارة دينية، وحملت معي كل الخير والمحبة والإيمان".