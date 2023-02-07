إضراب المصارف دخل حيز التنفيذ اليوم... وهذه التفاصيل

إضراب المصارف دخل حيز التنفيذ اليوم... وهذه التفاصيل

دخل إضراب المصارف حيز التنفيذ اليوم، في حين أبقي على العمليات من خلال الصراف الآلي.



وبحسب المعلومات، فقد عرض وفد من جمعية المصارف لمشاكله في السراي.