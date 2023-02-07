الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع

علمت الـLBCI أن فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض احد الفنادق في انطاكية، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



كما تمكّنت فرق الانقاذ من انتشال شخص رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية، ويُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات.