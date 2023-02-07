معلومات جديدة عن الاجتماع الخماسي في باريس بشأن لبنان

تفاصيل عن الاجتماع الخماسي في باريس بشأن لبنان..

أكّدت معلومات للـ LBCI أن الاجتماع الخماسي في باريس دام ثلاث ساعات.



وأشارت الى أن بيان الخارجية الفرنسية سيشدد على اختيار رئيس غير متورّط بالفساد ويحقق المصلحة العليا للبنان.



ولفتت الى أن الموقفين الاميركي والسعودي كانا حاسمين بعدم التنازل عن عدد من المعايير لرئاسة الجمهورية.