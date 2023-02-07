اللبناني محمد شما الذي عثر عليه مع ابنه في انطاكيا تتلقى اتصالاً منه: "يحتاج للمساعدة"

اللبناني محمد شما الذي عثر عليه مع ابنه في انطاكيا تتلقى اتصالاً منه: "يحتاج للمساعدة"

تلقت عائلة اللبناني محمد شما، الذي عثر عليه اليوم على قيد الحياة، مع ابنه في انطاكيا، اتصالاً منه منذ قليل.

وبحسب العائلة، فإنّ محمد يحتاج للمساعدة لنقله الى المستشفى.



وتناشد المعنيين للاتصال به على الرقم التالي: 905461440131+