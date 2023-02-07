الراعي يعزّي بضحايا زلزال تركيا وسوريا: ندعو المجتمع الدولي لتوفير أقصى امكانيات الدعم والتضامن

أجرى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالات تعزية بإسم الكنيسة المارونية بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وبعض الجوار، شملت السفير التركي في لبنان علي باريس اولوزوي والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان.



وأعرب الراعي عن حزنه وتعازيه العميقة لسلطات البلدين ولاهالي الضحايا الذين قضوا في الزلزال، آملا أن تتمكن الدولتان من محو آثار الزلزال المدمّر، واعادة انطلاق دورة الحياة الطبيعية في البلدين.



ودعا المجتمع الدولي الى توفير أقصى امكانيات الدعم والتضامن للتخفيف من تداعيات الزلزال، ولاظهار وحدة الموقف الانساني المنشود في اوضاع كهذه.