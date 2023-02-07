بري: مدعوون أن نثبت لكل من يتحين الفرص للإنقضاض على لبنان أننا نملك الجرأة لإنجاز إستحقاقتنا الداخلية

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اللبنانيين مدعوون أن يثبتوا للعالم أنهم قد بلغوا سن الرشد الوطني والسياسي، قائلاً: "مدعوون أن نثبت للعالم وللشقيق والصديق ولكل من يتربص أو يتحين الفرص للإنقضاض على لبنان أننا قد بلغنا سن الرشد الوطني والسياسي ونملك الجرأة والقدرة والمسؤولية الوطنية والمناعة السياسية والسيادية لصناعة توافقاتنا وإنجاز إستحقاقتنا الداخلية والدستورية بأنفسنا وبما يتلاءم مع مصلحة لبنان وتطلعات أبنائه".واعتبر أن الخشية على العروبة هي ممن أضاع بوصلة فلسطين.ودعا لإنجاح المساعي التي تبذل من أجل رأب الصدع في العلاقة بين ايران والمملكة العربية السعودية وعودتها الى ما كانت عليه .كلام بري جاء خلال القائه كلمة في إحتفال تدشين المبنى الجديد للسفارة الايرانية في بيروت بحضور مساعد وزير الخارجية الايرانية كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي الايراني علي باقري، وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والسفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني وحشد من النواب والقيادات السياسية والفعاليات الروحية .