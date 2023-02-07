الجميل التقى شمعون على رأس وفد من الجبهة السيادية

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في سن الفيل النائب كميل شمعون على رأس وفد من الجبهة السيادية، وجرى في خلاله بحث آخر المستجدات.



شمعون هنأ الفائزين في انتخابات القيادة الحزبية الكتائبية التي جرت يوم الأحد الماضي في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب 32 مؤكداً التضامن التاريخي مع الكتائب وقال:" هناك ضرورة لايجاد توجه مشترك لمواجهة المشاكل التي نعاني منها اليوم ولاسيما في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وهو موضوع يحتاج الى رص صفوف المعارضة وتوحيد الرأي لأننا لن نسمح بتكرار الغلطة السابقة والتي أدت الى انهيار البلد."