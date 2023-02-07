ماذا علمت الـLBCI بخصوص مداولات الاجتماع الخماسي حول لبنان؟

ماذا علمت الـLBCI بخصوص مداولات الاجتماع الخماسي حول لبنان؟

في انتظار صدور بيان وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص مداولات الاجتماع الخماسي حول لبنان، علمت الـLBCI ان البيان سيؤكد ضرورة قيام النواب بانتخاب رئيس غير متورط بفساد مالي او سياسي، يحقق المصلحة العليا للبنان، كذلك سيذكر البيان في بنوده اتخاذ إجراءات في حال تعطيل انتخاب رئيس.



المجتمعون اجمعوا على الالتزام بالاصلاحات مقابل المساعدات وأكدوا ضرورة مساعدة الشعب اللبناني.



وبحسب معلومات الـLBCI الموقفان السعودي والاميركي كانا حاسمين بعدم التنازل عن عدد من المعايير المتعلقة بالرئاسة، ولاقاهما بهذا الموقف الطرف القطري.