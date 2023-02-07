انفجار في خزان الاوكسيجين في مستشفى نبيه بري الحكومي (صور وفيديو)

انفجار في خزان الاوكسيجين في مستشفى نبيه بري الحكومي



أعلن المدير العام لمستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حسن وزني أن خللا ما وقع في منشأة تعود لخزان الاوكسيجين في المستشفى تسبب باحداث انفجار محدود في الغرفة.



واشار الى أن اضراره اقتصرت على الماديات في الاقسام والمطبخ ولم تقع اية اصابة بين الطاقم التمريضي او المرضى في المستشفى، لافتا الى ان الفرق المختصة تعمل على معالجة تداعيات الحادثة.

وتعمل فرق الاسعاف من الجمعيات كافة على اخلاء المستشفى من المرضى ونقلهم الى مستشفيات المنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.