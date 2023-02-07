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مولوي وجّه كتباً للتأكد ما يتم تداوله من معلومات بشأن دخول باخرة تحمل مواد خطرة الى المرفأ
أخبار لبنان
2023-02-07 | 15:13
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مولوي وجّه كتباً للتأكد ما يتم تداوله من معلومات بشأن دخول باخرة تحمل مواد خطرة الى المرفأ
مولوي وجّه كتباً للتأكد ما يتم تداوله من معلومات بشأن دخول باخرة تحمل مواد خطرة الى المرفأ
وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتباً الى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المالية (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، والى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للأمن الدولة،
وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة الى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها او إفراغ حمولتها.
كما وتم إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
***
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