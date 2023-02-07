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144 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

144 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 144 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية.



في حين لم يسجل لبنان أي حالة اصابة أو وفاة بالكوليرا.