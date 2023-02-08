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انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة



أكّدت السفارة اللبنانية في تركيا أنه بعد انتشال باسل حبقوق وهو على قيد الحياة العمل مستمر للوصول الى الياس حداد ومحمد المحمد علماً ان فرق الانقاذ تؤكد سماع أصوات تحت الركام في الموقع.



ويواصل الفريق اللبناني في تركيا عملياته لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال.