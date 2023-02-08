الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإدعاء على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية
أخبار لبنان
2023-02-08 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الإدعاء على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية
القاضي ليشع يدعي على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال..
إدعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و 353 و 357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015.
وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
إدعاء
دائرة الزلقا العقارية
الإثراء غير المشروع
تبييض الأموال
التالي
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2023-02-02
خلف: إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي واصف الحركة هو ضربٌ للأصول القانونية
أخبار سياسية
2023-02-02
خلف: إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت على المحامي واصف الحركة هو ضربٌ للأصول القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-28
فضائح سرقة مازوت المنشآت في طرابلس تتوالى فصولا....إدعاءات وإستدعاءات وإثراء غير مشروع
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-28
فضائح سرقة مازوت المنشآت في طرابلس تتوالى فصولا....إدعاءات وإستدعاءات وإثراء غير مشروع
0
أخبار لبنان
2023-01-24
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
أخبار لبنان
2023-01-24
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
0
أمن وقضاء
2023-01-23
اللواء إبراهيم: الإدعاء الذي قدمه القاضي البيطار لا يستدعي التعليق
أمن وقضاء
2023-01-23
اللواء إبراهيم: الإدعاء الذي قدمه القاضي البيطار لا يستدعي التعليق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:37
دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: فريق الانقاذ اللبناني نجح في انقاذ امرأة تركية حامل وطفلتها وعدد من العالقين تحت الانقاض
أخبار لبنان
05:37
دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: فريق الانقاذ اللبناني نجح في انقاذ امرأة تركية حامل وطفلتها وعدد من العالقين تحت الانقاض
0
أخبار لبنان
05:33
ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.. الاسمر: لدمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب
أخبار لبنان
05:33
ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء.. الاسمر: لدمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب
0
أخبار لبنان
05:17
الصحة تؤكد العمل لاعادة العمل في مستشفى نبيه بري الحكومي إلى وضعه الطبيعي
أخبار لبنان
05:17
الصحة تؤكد العمل لاعادة العمل في مستشفى نبيه بري الحكومي إلى وضعه الطبيعي
0
أخبار لبنان
05:13
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع بعد ظهر الاثنين المقبل
أخبار لبنان
05:13
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع بعد ظهر الاثنين المقبل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:37
دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: فريق الانقاذ اللبناني نجح في انقاذ امرأة تركية حامل وطفلتها وعدد من العالقين تحت الانقاض
أخبار لبنان
05:37
دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: فريق الانقاذ اللبناني نجح في انقاذ امرأة تركية حامل وطفلتها وعدد من العالقين تحت الانقاض
0
أخبار لبنان
04:07
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
أخبار لبنان
04:07
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
0
فنّ
05:33
أمل عرفة تشكر لبنان: "بلد صغير ووقف معنا"
فنّ
05:33
أمل عرفة تشكر لبنان: "بلد صغير ووقف معنا"
0
امن وقضاء
01:45
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
امن وقضاء
01:45
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:51
ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟
أخبار لبنان
04:51
ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟
0
أخبار لبنان
04:07
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
أخبار لبنان
04:07
العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة
0
أخبار لبنان
01:51
انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
أخبار لبنان
01:51
انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
0
رياضة
14:16
من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟
رياضة
14:16
من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !
تقارير نشرة الاخبار
14:01
زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !
0
أخبار دولية
13:59
اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد
أخبار دولية
13:59
اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:23
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
اقتصاد
09:23
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
2
آخر الأخبار
06:55
معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات
آخر الأخبار
06:55
معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات
3
آخر الأخبار
11:50
معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات
آخر الأخبار
11:50
معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات
4
أخبار لبنان
07:10
الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع
أخبار لبنان
07:10
الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع
5
اقتصاد
06:20
جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟
اقتصاد
06:20
جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟
6
حال الطقس
23:52
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
23:52
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
7
امن وقضاء
01:34
المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
امن وقضاء
01:34
المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة
8
امن وقضاء
01:45
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
امن وقضاء
01:45
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store